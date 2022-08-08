"Торпедо" рассматривает вариант с увольнением 59-летнего главного тренера Александра Бородюка, сообщают СМИ. По данным источника, расставание с наставником команды может произойти при неудовлетворительном результате матча 5 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Торпедо".
По итогам четырех стартовых туров чемпионата черно-белые набрали 1 очко и занимают предпоследнее 15 место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Торпедо" может уволить Бородюка после матча с "Оренбургом"
По данным источника, руководство московского "Торпедо" раздумывает над расставанием с главным тренером команды Александром Бородюком.
Фото: "Спорт-Экспресс"