"Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе", - цитирует Карпина "РБК Спорт".
Напомним, вчера стало известно, что Сергей Юран покидает пост главного тренера "Химок". После 4-х туров подмосковный клуб занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее руководство "Химок" называло целью команды на сезон место в топ-10.
После этого журналист Иван Карпов заявил, что причиной ухода Юрана могло стать предложение сыграть договорной матч в концовке предыдущего сезона. По его информации, Юран надеялся договориться с "Ростовом" о победе подмосковной команды в матче 29-го тура прошедшего сезона. Взамен специалист обещал ростовчанам 6 очков в новом сезоне.
Карпин отреагировал на слухи о том, что Юран предлагал "Ростову" сдать матч
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что Сергей Юран предложил его команде сдать матч на финише прошлого сезона.
Фото: ФК "Ростов"