Напомним, в мае ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.
По информации источника, "Ахмат" связывался с футболистом, который находится сейчас в статусе свободного агента. Также сообщается, что представители Алана активно предлагают услуги россиянина европейским клубам.
Дзагоев в футболке ЦСКА сыграл в 397 матчах, на его счету 77 забитых мячей и 83 голевые передачи. Дзагоев - трехкратный чемпион России, столько же раз он становился обладателем Суперкубка России, также Алан четыре раза с ЦСКА выигрывал Кубок России.
"Ахмат" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 9-е место, набрав в 4-х матчах 5 очков.
Источник: Metaratings
СМИ: "Ахмат" интересуется Дзагоевым
Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в "Ахмате".
Фото: РПЛ