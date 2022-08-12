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СМИ: "Ахмат" интересуется Дзагоевым

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев может продолжить карьеру в "Ахмате".
Фото: РПЛ
Напомним, в мае ЦСКА и Дзагоев договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

По информации источника, "Ахмат" связывался с футболистом, который находится сейчас в статусе свободного агента. Также сообщается, что представители Алана активно предлагают услуги россиянина европейским клубам.

Дзагоев в футболке ЦСКА сыграл в 397 матчах, на его счету 77 забитых мячей и 83 голевые передачи. Дзагоев - трехкратный чемпион России, столько же раз он становился обладателем Суперкубка России, также Алан четыре раза с ЦСКА выигрывал Кубок России.

"Ахмат" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 9-е место, набрав в 4-х матчах 5 очков.

Источник: Metaratings


Ахмат Дзагоев Российские трансферы
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