"Сейчас мы ведем переговоры. Если они закончатся успешно, обо всем объявим официально", - цитирует Измайлова "Матч ТВ".
Напомним, Эльмир Набиуллин в середине июля расторг контракт с "Химками" по соглашению сторон. Защитник выступал за подмосковный клуб с лета прошлого года. В предыдущем сезоне он провел за клуб 20 матчей в РПЛ, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.
"Пари НН" сегодня принимает на своем поле "Ростов" в рамках 5-го тура РПЛ. Встреча стартует в 17:30 по московскому времени.
В "Пари НН" рассказали, что ведут переговоры о подписании Набиуллина
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов признался, что клуб может подписать контракт с экс-защитником "Химок" Эльмиром Набиуллиным.
Фото: ФК "Химки"