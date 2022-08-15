"Кокорин? Да, его возвращение в Россию возможно, но не в "Уфу". Он футболист другого уровня, не для Первой лиги. Кокорин почти не играл полтора года? Всё в порядке, он находится в тонусе. У него будут хорошие варианты в России", - цитирует функционера Legalbet.
Кокорин на данный момент является игроком "Фиорентины", которая выступает в итальянской Серии А. "Фиалки" начали новый сезон с победы над "Кремонезе" со счетом 3:2.
"Уфа" в пятом туре Первой лиги одержала победу над "Велесом". Подопечные Сергея Томарова занимают 10-е место в таблице второго дивизиона чемпионата России.
Газизов: Кокорин находится в тонусе, это футболист не уровня Первой лиги
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов оценил вероятность перехода форварда "Фиорентины" Александра Кокорина в башкирский коллектив.
Фото: Getty Images