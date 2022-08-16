- Старт у нас и правда не лучший. Могли лучше. Сегодня мы утверждаем финансовый план, выбираем президента. А вы всё про меня. Алаев? Дайте человеку шанс избраться, поработать пять лет и всё увидите, - передает слова Маслова "Чемпионат".
Московское "Торпедо" в пяти стартовых турах нового сезона Российской премьер-лиги набрало 1 очко и занимает 15 место в турнирной таблице, находясь в зоне прямого вылета в Первую лигу. 16 августа на общем собрании клубов РПЛ планируется выбрать президента лиги, единственным зарегистрированным кандидатом является исполняющий в данное время обязанности главы РПЛ Александр Алаев.
Президент "Торпедо" Маслов: дайте Алаеву шанс избраться и поработать пять лет
Президент "Торпедо" Денис Маслов прокомментировал старт черно-белых в РПЛ и выборы руководителя лиги.
Фото: ТАСС