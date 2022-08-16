"Дзагоев? Мы ни одного футболиста не берем без тренера. Вот завтра тренер поставит нам задачу, менеджмент клуба постарается ее выполнить… Может ли перейти Газинский? Может. Всякое может быть… Дзюба? У человека другая зарплата, нам не потянуть. Мы ему 1,5 млн никогда не предложили бы", - цитирует функционера Sport24.
"Урал" начал сезон Российской Премьер-лиги с четырех поражений подряд. В результате Игорь Шалимов покинул пост главного тренера коллектива из Екатеринбурга. После пяти туров в активе уральцев 1 балл, клуб находится на последнем месте в таблице чемпионата – в зоне прямого вылета из элитного дивизиона. В понедельник «шмели» объявили, что команду возглавил экс-наставник ЦСКА и "Краснодара" Виктор Гончаренко.
Г. Иванов оценил вероятность появления в "Урале" Дзагоева, Дзюбы и Газинского
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о возможности подписания нескольких футболистов.
Фото: РПЛ