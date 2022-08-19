"Мы приезжали [в Самару] за победой. Конечно, в момент, когда проигрывали, ничья уже воспринималась неплохим результатом, но состав из 13 человек нужно обыгрывать. У нас скамейка длиннее, мы должны были свежее быть.
Давит ли отсутствие побед? Наверное, это не давит. Но есть амбиции, хочется выиграть, порадовать уже первой победой болельщиков и себя", – цитирует Божина Metaratings.
"Крылья Советов" в последних четырех матчах трижды сыграли вничью – самарцы поделили очки с "Торпедо", "Локомотивом" и вчера не смогли обыграть "Факел". В двух последних играх подопечные Игоря Осинькина имели преимущество в счете, но упускали его по ходу встречи.
После шести матчей на счету "Крыльев" 6 очков, команда вышла на 10-е место в турнирной таблице. 27 августа самарский коллектив в Грозном сыграет с местным "Ахматом", стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Игрок "Факела" Божин – о ничьей с "Крыльями": приезжали за победой, состав из 13 человек нужно обыгрывать
Защитник "Факела" Сергей Божин поделился впечатлениями от ничейного исхода матча с "Крыльями Советов" (1:1).
Фото: ФК "Факел"