"Конечно, старт чемпионата мог повлиять на это. Все же зависит от результата. Конечно, виноваты все, потому что проигрывает не один тренер, а вся команда. Решили убрать главного тренера из-за плохого результата", - цитирует Султонова "СЭ".
О расторжении контракта с Александром Бородюком "Торпедо" объявило 18 августа. Под его руководством команда набрала 1 балл в первых пяти турах Российской Премьер-лиги и оказалась в зоне прямого вылета из элитного дивизиона. Через день "автозаводцы" назвали имя нового главного тренера команды – им стал Николай Савичев.
Полузащитник "Торпедо" Султонов назвал причину увольнения Бородюка с поста главного тренера команды
Полузащитник "Торпедо" Мухаммад Султонов поделился мнением о причинах ухода Александра Бородюка с поста главного тренера клуба.
Фото: "Спорт-Экспресс"