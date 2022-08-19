"Многие сейчас восхваляют Абаскаля. Но что сделал Абаскаль? Пришёл в команду, которой не было? "Спартак", между прочим, первое место в Лиге Европы занял с Виторией. С Ваноли этот же состав выиграл Кубок России", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в летнее межсезонье, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли, с которым команда заняла 10 место по итогам сезона РПЛ и выиграла Кубок России. После 5 туров под руководством нового тренера "Спартак" является единоличным лидером чемпионата, на два очка опережая "Зенит" и "Ростов".
В 6-м туре красно-белым предстоит московское дерби против "Динамо". Встреча состоится сегодня в 17:30 по московскому времени.
Мостовой: многие восхваляют Абаскаля, но что он сделал? Пришел в команду, которой не было?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаль не добился особенных успехов в качестве главного тренера "Спартака".
Фото: AFP