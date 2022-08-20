"Почему "Химки" проиграли? Надо спросить это у главного тренера. Игры у команды нет. Мы все это видим. Еще посмотрим за 1-2 играми. Я тоже долго терпеть не намерен это. С "Ахматом" и "Локомотивом", при всем уважении к этим командам, надо брать свои очки. Проблема результатов из-за смены тренерского штаба? В этом есть проблема, да", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, ранее главным тренером команды работал Сергей Юран. Под его руководством химчане поделили очки с "Зенитом" и после четырех туров занимали седьмое место в таблице Российской Премьер-лиги. В СМИ появилась информация, что причиной ухода специалиста мог стать конфликт с владельцем клуба Туфаном Садыговым. Новым главным тренером подмосковного коллектива стал Николай Писарев.
С новым наставником "Химки" проиграли оба матча – сначала "Ахмату", затем "Локомотиву".
Терюшков – о результатах "Химок" при Писареве: долго терпеть не намерены – посмотрим на ближайшие игры
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился эмоциями от поражения команды в матче с "Локомотивом" (0:3).
Фото: ТАСС