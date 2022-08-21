Как сообщает источник, в "Химках" недовольны работой генерального директора клуба Дмитрия Ульянова. Сообщается, что он был одним из инициаторов изменений в тренерском штабе, после которых команду вместо Сергея Юрана возглавил Николай Писарев. Решающими для Ульянова станут ближайшие матчи подмосковного клуба против "Сочи" и "Оренбурга".
Напомним, ранее "Химки" неожиданно расстались с главным тренером команды Сергеем Юраном, под руководством которого команда спаслась от вылета из РПЛ в прошлом сезоне. После ухода Юрана команду возглавил член тренерского штаба сборной России Николай Писарев. С того момента "Химки" проиграли два матча из двух, уступив "Ахмату" (1:3) и "Локомотиву" (0:3).
Источник: РБ Спорт
Источник: "Химки" могут уволить гендиректора Ульянова
В "Химках" может смениться генеральный директор.
Фото: ФК "Химки"