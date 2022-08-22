Напомним, сегодня стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком".
Ранее сообщалось, что в приглашении Вяльбе в "Спартак" заинтересовано руководство "Лукойла". Отметим, что "Лукойл" является спонсором ФЛГР.
"Положительно отношусь к идее войти в руководство "Спартака", готова рассмотреть предложение. Но пока со мной никто не связывался", - цитирует Вяльбе РИА Новости.
"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков). В минувшие выходные "Спартак" в гостях проиграл московскому "Динамо" (0:1). Свой следующий матч столичный клуб проведет в гостях против "Факела".
Вяльбе готова войти в руководство "Спартака", если получит такое предложение
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что готова войти в руководство московского "Спартака".
Фото: РИА Новости