Напомним, сегодня стало известно, что "Лукойл" купил 100% акций красно-белых. Федун покинул пост президента столичного клуба. Он не будет принимать участие в управлении "Спартаком".
"Пожелания новым менеджерам? Сохранить то, что было сделано мной за последние два года, не закрывать фонд "Спартак - детям", ведь счастливые глаза родителей и детей - это самая важная победа, и, наконец, продлить контракт Селихова", - цитирует Салихову "Осторожно Media".
"Спартак" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 2-е место, набрав в 6 матчах 13 очков. На один балл красно-белые отстают от петербургского "Зенита" (14 очков). В минувшие выходные "Спартак" в гостях проиграл московскому "Динамо" (0:1). Свой следующий матч столичный клуб проведет в гостях против "Факела".
Зарема: желаю новым менеджерам "Спартака" сохранить то, что было сделано мной
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, чего желает новым менеджерам столичного клуба.
Фото: "СЭ"