"Да, сейчас есть обсуждение трансфера и интерес со стороны "Спартака". Да, пока мы просто ведем переговоры с клубом", - цитирует "СЭ" представителя агентства.
Напомним, ранее сегодня во французских СМИ появилась информация, что "Спартак" согласовал условия личного контракта с Ганаго. При этом отмечалось, что для футболиста вариант с переездом в Россию пока не является приоритетным.
Игнатиус Ганаго выступает за "Ланс" с лета 2020 года. Он провел в составе французского клуба 56 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи. Кроме того, на счету форварда 11 матчей за сборную Камеруна, в которых он не отмечался результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ганаго в 5 млн евро. Контракт 23-летнего форварда с "Лансом" рассчитан до лета 2024 года.
Представители Ганаго подтвердили, что ведут переговоры со "Спартаком"
Агентство, которое представляет интересы форварда "Ланса" Игнатиуса Ганаго, подтвердило, что футболист может перейти в "Спартак".
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