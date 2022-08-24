Напомним, ранее сегодня появилась информация, что "Локомотив" рассматривает Норманна в качестве возможной замены для Алексиса Бека-Бека, который ранее перебрался в "Ниццу".
"Впервые слышу об этой новости. Мнения пока никакого нет. Общался ли с Норманном? Все вопросы к клубу", - приводит слова Карпина "СЭ".
Матиас Норманн провел прошлый сезон на правах аренды в "Норвиче", который в итоге вылетел из АПЛ в Чемпионшип. После окончания аренды Норманн вернулся в Норвегию, хотя официально продолжает принадлежать "Ростову". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Матиаса в 10 млн евро.
Карпин прокомментировал слухи об уходе Норманна в "Локомотив"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на информацию о том, что полузащитник ростовчан Матиас Норманн может стать игроком "Локомотива".
Фото: ФК "Ростов"