Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
17:00
ТоттенхэмНе начат
Сандерленд
17:00
НьюкаслНе начат
Кристал Пэлас
17:00
Манчестер СитиНе начат
Вест Хэм
17:00
Астон ВиллаНе начат
Брентфорд
19:30
ЛидсНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
16:00
ОвьедоНе начат
Сельта
18:15
АтлетикНе начат
Леванте
20:30
ВильярреалНе начат
Алавес
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
14:30
СассуолоНе начат
Удинезе
17:00
НаполиНе начат
Фиорентина
17:00
ВеронаНе начат
Дженоа
20:00
ИнтерНе начат
Болонья
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
МайнцНе начат
Вердер
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
17:00
ГаврНе начат
Страсбург
19:15
ЛорьянНе начат
Осер
19:15
ЛилльНе начат
Ланс
19:15
НиццаНе начат
Марсель
22:45
МонакоНе начат

Грушевский: Талалаев уже давно заслужил к себе пристальное внимание от КДК

Артист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о главном тренере "Балтики" Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Балтика"
- Если смотреть на Талалаева, то начинает казаться, что Станкович крайне вежливый специалист. Талалаев уже давно заслужил к себе пристальное внимание от КДК, - сказал Грушевский "РБ Спорт".

Напомним, Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами в 18 сыгранных матчах.

