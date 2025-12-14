- Если смотреть на Талалаева, то начинает казаться, что Станкович крайне вежливый специалист. Талалаев уже давно заслужил к себе пристальное внимание от КДК, - сказал Грушевский "РБ Спорт".
Напомним, Андрей Талалаев возглавляет "Балтику" с 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую Лигу в сезоне-2024/2025. На данный момент "Балтика" занимает пятое место в РПЛ с 35 баллами в 18 сыгранных матчах.
Грушевский: Талалаев уже давно заслужил к себе пристальное внимание от КДК
Артист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался о главном тренере "Балтики" Андрее Талалаеве.
Фото: ФК "Балтика"