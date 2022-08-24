Как сообщает источник, "Спартак" уже согласовывает последние детали контракта с сенегальцем. Его переход может быть завершен в начале следующей недели, если он успешно пройдет медосмотр.
Напомним, ранее сегодня Иван Карпов сообщал, что "Спартак" готов предложить Бальде зарплату в размере 1,5 млн евро в год. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента после окончания контракта с "Кальяри" летом этого года.
Кейта Бальде является воспитанником академии "Барселоны". По ходу карьеры он выступал за "Лацио", "Монако", "Интер" и "Сампдорию". В прошедшем сезоне на счету сенегальца 26 матчей в итальянской Серии А, в которых он забил три гола и отдал три результативные передачи.
Источник: Metaratings
Источник: Кейта Бальде может уже на следующей неделе стать игроком "Спартака". Клуб согласовывает последние детали
Кейта Бальде может уже в на следующей неделе подписать контракт со "Спартаком".
Фото: Getty Images