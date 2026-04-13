Бакаев отметил результативность Монтеса

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев высказался о результативности центрального защитника команды Сесара Монтеса.
Фото: ФК "Локомотив"
В 22 матчах текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги мексиканец забил 4 мяча и отдал одну голевую передачу.

"Сесар молодец, что забивает. Он в хорошей форме. Мы, конечно же, ему благодарны.

Надеюсь, и атакующая группа подключится и будет забивать больше мячей", — отметил Бакаев в беседе с Metaratings.

Сесар Монтес выступает за "Локомотив" с сентября 2024 года. Всего в составе железнодорожников футболист на данный момент провёл 45 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт Монтеса с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

