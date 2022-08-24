"Нельзя забывать о том, что Артём уже не мальчик — это один из последних его контрактов. Потому мы не торопились — нужно было всё взвесить. Но и ждать до 7 сентября, когда в Турции закрывается окно, не стали — Артём выбрал надёжный вариант, который полностью соответствует предъявляемым к новой команде критериям", — цитирует Гольдмана Sport24.
Дзюба этим летом покинул "Зенит", за который играл с 2015 года. У футболиста истек контракт с питерским клубом, стороны не договорились о продлении контракта. Сообщалось, что российский нападающий может продолжить карьеру в "Фенербахче" или "Галатасарае", однако в августе он стал игроком "Адана Демирспор", который тоже выступает в чемпионате Турции.
Дзюба успел забить гол в дебютном матче за новый клуб – он поразил ворота "Фенербахче".
Агент Дзюбы рассказал, почему затянулся выбор новой команды
Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы форварда "Адана Демирспор" Артема Дзюбы объяснил причины затянувшегося выбора новой команды для игрока.
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