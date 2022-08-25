Ранее химчане сообщили, что Писарев не сможет руководить командой в матче 7-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи" из-за простуды.
Он сдал все тесты. Это простуда. Есть подозрения на коронавирус, но ничего не известно. Сегодня будут результаты. Серьезного ничего нет. Несмотря на болезнь, он дает наставления команде. Надеемся, к кубковому матчу Писарев будет здоров", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Николай Писарев возглавил "Химки" в августе, сменив на посту главного тренера команды Сергея Юрана. Под руководством 53-летнего специалиста подмосковный клуб провел 2 матча, в которых потерпел 2 поражения.
В таблице РПЛ "Химки" занимают 9-е место, имея в своем активе 7 очков.
Матч 7-го тура РПЛ "Сочи" - "Химки" состоится завтра, 26 августа, на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
В "Химках" сообщили, что у Писарева подозрение на коронавирус
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал о здоровье главного тренера команды Николая Писарева.
Фото: ФК "Химки"