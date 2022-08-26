- Знал я об уходе Дзюбы до последнего матча сезона? Заранее не знал. Но допускал такой вариант, так как он был уже без контракта. Так же как и Магомед [Оздоев]. Вопрос в том, что они выбрали. Они хотят играть, не готовы сидеть на скамейке. Им это сложно в первую очередь эмоционально. Общался ли с Дзюбой после ухода? Нет, - передает слова Семака Sport24.
34-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба покинул бело-голубых, за которых выступал с лета 2015 года, в мае 2022 года. Об уходе Дзюбы из петербургского клуба стало официально известно после завершения сезона в Российской премьер-лиге, в котором "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом. 18 августа футболист подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор".
Семак: я не знал об уходе Дзюбы из "Зенита" заранее, но допускал такой вариант
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал об обстоятельствах ухода из клуба нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"