"Очень скоро будут новости по Кейта", - цитирует Пасторелло "РБ Спорт".
Напомним, ранее появилась информация, что нападающий близок к подписанию контракта со "Спартаком". Сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что футболист уже находится в Москве и проходит медосмотр перед подписанием контракта с красно-белыми. Ожидается, что зарплата Бальде в "Спартаке" составит около 1,5 млн евро в год.
Последним клубом Бальде был "Кальяри", который по итогам прошлого сезона вылетел из Серии А. Сенегалец 26 раз появлялся на поле в составе этого клуба, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами. До "Кальяри" Бальде играл за "Монако", "Сампдорию", "Интер" и "Лацио".
Агент Бальде, который может перейти в "Спартак": скоро будут новости
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы сенегальского форварда Кейта Бальде, заявил, что скоро стоит ждать новостей о будущем его клиента.
Фото: Getty Images