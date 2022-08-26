"Да, Кейта Бальде скоро прилетит в Москву, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в "Спартак". Контракт нападающего будет рассчитан на 3 года", — цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что сенегальский нападающий близок к переходу в "Спартак". Минувший сезон футболист провел в "Кальяри", который играет в итальянской Серии А. Игрок вышел на поле в 26-ти встречах национального первенства, забил 3 гола и отдал результативную передачу.
На данный момент Бальде находится в статусе свободного агента.
Агент Бальде рассказал, на какой срок игрок подпишет контракт со "Спартаком"
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда Кейта Бальде, поделился подробностями предстоящего перехода футболиста в "Спартак".
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