– В Первой лиге в любой момент футболист может уйти на повышение. Лазарев работает очень много. Мы ему об этом говорим, во многих случаях его приходится даже останавливать. Это хороший пример для всех молодых игроков. Он на правильном пути, – передаёт слова Игнашевича "Metaratings".
Владислав Лазарев забивает за "Балтику" в четырёх играх подряд. Вчера, 27 августа, 20-летний полузащитник отличился очередным забитым мячом в ворота "Акрона" (3:1). До этого Лазарев забивал "Краснодару-2", "СКА-Хабаровску" и тульскому "Арсеналу". Владислав является воспитанником "Балтики". В следующем туре "Балтика" Игнашевича сыграет в гостях против челнинского КАМАЗа. Матч пройдёт 4 сентября.
Игнашевич – о Лазареве из "Балтики": он может уйти в РПЛ в любой момент
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич высказался о будущем 20-летнего полузащитника команды Владислава Лазарева.
Фото: ФК "Балтика"