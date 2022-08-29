– Я надеюсь, что мы финишируем на первом месте. Конечно, возможно занять первое место в группе. Это моё первое участие в Кубке России, я не могу сказать что-то про формат турнира. Конечно, мы хотим выиграть Кубок России, – передаёт слова Изидора "ТАСС".
Московский "Локомотив" сыграет в одной группе с "Пари НН", "Химками" и "Краснодаром". Первый матч состоится уже в эту среду, 31 августа, в гостях с "Пари НН". Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде, начало игры – в 18:30 по московскому времени. "Локомотив" становился обладателем Кубка России девять раз, последний раз это случалось в 2021 году. В финале были обыграны самарские "Крылья Советов".
Изидор: "Локомотив" хочет выиграть Кубок России
Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор рассказал о настрое команды на матчи Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"