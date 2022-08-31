- Поздравили Гайча с голом. Мы рады за него. Думаю, у него и дальше получится радовать болельщиков голами. Игра Фукса? Супер, молодец, - передает слова Зайнутдинова Sport24.
Матч 1 тура группового этапа Кубка России в группе D "Торпедо" - ЦСКА завершился победой гостей со счетом 2:0. Аргентинский нападающий Адольфо Гайч вышел в стартовом составе, провел полный матч и на 68 минуте записал на свой счет забитый гол; ранее, на 14 минуте, Никита Ермаков открыл счет с добивания после удара по воротам Гайча. Бразильский центральный защитник Бруно Фукс также вышел в стартовом составе и на 64 минуте был заменен, на 57 минуте футболист получил желтую карточку.
Зайнутдинов: рады за Гайча, поздравили с голом. Фукс - молодец
Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов прокомментировал игру нападающего Адольфо Гайча и защитника Бруно Фукса в матче Кубка России с "Торпедо" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА