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Зайнутдинов: рады за Гайча, поздравили с голом. Фукс - молодец

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов прокомментировал игру нападающего Адольфо Гайча и защитника Бруно Фукса в матче Кубка России с "Торпедо" (2:0).
Фото: ПФК ЦСКА
- Поздравили Гайча с голом. Мы рады за него. Думаю, у него и дальше получится радовать болельщиков голами. Игра Фукса? Супер, молодец, - передает слова Зайнутдинова Sport24.

Матч 1 тура группового этапа Кубка России в группе D "Торпедо" - ЦСКА завершился победой гостей со счетом 2:0. Аргентинский нападающий Адольфо Гайч вышел в стартовом составе, провел полный матч и на 68 минуте записал на свой счет забитый гол; ранее, на 14 минуте, Никита Ермаков открыл счет с добивания после удара по воротам Гайча. Бразильский центральный защитник Бруно Фукс также вышел в стартовом составе и на 64 минуте был заменен, на 57 минуте футболист получил желтую карточку.


Кубок России ЦСКА Гайч Фукс Зайнутдинов
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