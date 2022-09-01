"Переход Янсане в "Пари НН" сорвался по причине того, что футболист не смог добраться до России. Клуб должен был организовать его трансфер в Москву. Янсане прилетел в Минск для пересадки, но его там никто не встретил.
Сделка с этим клубом невозможна. Мне и футболисту не нужны пустые обещания. Сейчас мы рассматриваем другие варианты", - цитирует агента Sport24.
Гвинейский нападающий Момо Янсане с лета 2021 года выступает за "Шериф". Отметим, что футболист выступал за "Нижний Новгород" на правах аренды с января по июнь 2021 года. С 2019 по 2020 года Янсане защищал цвета белорусского клуба "Ислочь".
В текущем сезоне Момо провел 5 матчей за "Шериф" во всех турнирах, на его счету 1 забитый мяч. В общей сложности за молдавский клуб 25-летний футболист сыграл в 35 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
Трансфер Янсане в "Пари НН" сорвался из-за того, что футболиста не встретили в аэропорту
Оробийи Роудс, агент нападающего "Шерифа" Момо Янсане, рассказал, почему сорвался трансфер футболиста в один из клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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