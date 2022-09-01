"Можно только гадать, сдаст он или нет после такой новости. Посмотрим на психику Захаряна теперь… Спортивный директор с главным тренером должны вызвать Захаряна на встречу и объяснить, что клуб хотел его продать, но в связи со сложившейся политической ситуацией в мире этого сделать не получилось и если все в мире успокоится, то клуб вернется к этому вопросу", — цитирует функционера "РБ Спорт".
Напомним, в конце августа в СМИ появилась информация, что "Челси" заинтересован в приобретении Арсена Захаряна. Агент игрока подтвердил, что переговоры по потенциальной сделке находятся в финальной стадии. Однако позднее появилась информация, что руководство английского гранда испытывает сложности с переводом денег в качестве компенсации за трансфер. Сегодня "Динамо" выступило с официальным заявлением – в нем говорится, что сделка не была закрыта по не зависящим от клуба причинам.
Орещук – о сорвавшемся трансфере Захаряна в "Челси": теперь посмотрим на его психику
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал сорвавшийся трансфер полузащитника москвичей Арсена Захаряна в "Челси".
Фото: РПЛ