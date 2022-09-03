Напомним, ранее сообщалось, что Захарян мог перебраться в "Челси" в концовке трансферного окна. Пресс-служба "Динамо" выпустила официальное заявление о том, что игрок пока продолжит выступать за бело-голубых. Сообщалось, что "Челси" может вернуться к переговорам зимой.
"Сделка не произошла сейчас, потому что, скорее всего, у клуба-покупателя не было найдено варианта по проведению транзакции.
Мы очень плотно общаемся с "Челси", клуб сохраняет интерес. Да, вы правы, зимой сделка может состояться", - цитирует Гафина "СЭ".
Полузащитник Арсен Захарян в текущем сезоне провел 7 матчей в составе "Динамо" во всех турнирах, на его счету 1 гол и 2 результативные передачи. В общей сложности за бело-голубых 19-летний футболист сыграл в 53 матчах, в которых забил 13 мячей и стал автором 16 голевых пасов.
В "Динамо" сообщили, что трансфер Захаряна в "Челси" возможен зимой
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин не исключил, что полузащитник Арсен Захарян зимой перейдет в "Челси".
Фото: РПЛ