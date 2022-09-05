"У "Ракува" с Ильёй контракт до конца года. С учётом, что он почти не играет в этом клубе, предпринимаются попытки найти команду, где он мог бы заиграть. Понимание по будущему клубу Ильи есть, но сейчас подробно ничего не могу сказать. Это не клуб из России", - цитирует агента "Чемпионат".
Ранее ЦСКА объявил, что Шкурин решил воспользоваться правом приостановить контракт до следующего лета. ФИФА ранее дала соответствующее разрешение легионерам в составе клубов из России. До этого о расторжении соглашения с футболистом объявил польский "Ракув", в составе которого белорусский хавбек выступал на правах аренды.
ЦСКА набрал 17 очков в 8-ми матчах нынешнего сезона РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице.
"Это не клуб из России". Агент Шкурина прокомментировал будущее игрока после приостановки контракта с ЦСКА
Агент Валерий Исаев, представляющий интересы полузащитника Ильи Шкурина, высказался о будущем игрока после приостановки контракта с ЦСКА.
Фото: "Матч ТВ"