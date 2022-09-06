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Хачатурянц: у "Зенита" не существует ни единого конкурента в борьбе за чемпионство

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц высказался о конкуренции "Спартака" с "Зенитом" и текущей конкуренции в Российской премьер-лиге.
Фото: РФС
– Преимущество "Зенита" над "Спартаком" было значительным. Статистика матча это подтверждает. На данный момент я убежден в том, что у петербуржцев нет ни единого конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ. Его просто не существует, – передаёт слова Хачатурянца "СЭ".

После восьми сыгранных туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На счету клуба из Санкт-Петербурга 20 очков. В предыдущем туре "Зенит" в гостях играл со "Спартаком", который до их очной встречи шёл на втором месте. Матч закончился победой команды Сергея Семака со счётом 2:1. Красно-белые после этого результата переместился на шестое место. Свой ближайший матч "Зенит" проведёт дома против "Оренбурга" 11 сентября.


Хачатурянц Зенит
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