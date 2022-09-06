По сведениям источника, именно Черевченко является основным кандидатом на освободившийся пост. При этом отмечается, что "Факел" продолжает рассматривать и другие варианты.
Напомним, ранее сегодня воронежский клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером клуба Олегом Василенко. Под его руководством команда вышла в РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице Первой лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата России "Факел" идет на 14-м месте после 8 туров. В активе воронежцев 4 набранных очка. В текущем сезоне "Факел" пока не одержал ни одной победы.
Источник: РБ Спорт
Источник: Черевченко - основной кандидат на пост главного тренера "Факела"
Экс-тренер "Локомотива" и "Химок" Игорь Черевченко может возглавить "Факел".
Фото: РИА Новости