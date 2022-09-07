По данным источника, игроки воронежской команды обратились с этой просьбой к генеральному директору клуба Роману Асхабадзе.
Также сообщается, что руководство "Факела" уже контактировало с Игорем Черевченко, который в предыдущем сезоне работал главным тренером "Химок".
"Факел" объявил об уходе Василенко с должности наставника команды днем ранее. В СМИ появилась информация, что основным претендентом на вакантный пост является Черевченко.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: игроки "Факела" просили гендиректора оставить Василенко главным тренером
Футболисты "Факела" выступали за сохранение Олега Василенко на посту главного тренера коллектива.
Фото: ФК "Факел"