"Мне об этом ничего не известно. Будет совет учредителей, он примет решение относительно руководителей. В теории допускаю, что много кто после него покинет свои должности. Но это будет решение совета учредителей, который состоится либо в конце этой недели, либо на следующей", - цитирует Терюшкова "СЭ".
После поражения от "Краснодара" в первом туре группового раунда Кубка России стало известно, что Николай Писарев покидает должность главного тренера. Специалист возглавил "Химки" 10 августа после ухода Сергея Юрана и проработал в клубе меньше месяца. За этот период химчане не одержали ни одной победы и опустились в таблице Российской Премьер-лиги на 11-е место.
Позднее стало известно об уходе из "Химок" генерального директора Дмитрия Ульянова. В СМИ появилась информация, что главный инвестор Туфан Садыгов принял решение, что вслед за функционером из подмосковной команды уйдет весь менеджмент.
"В теории допускаю". Терюшков отреагировал на слухи об увольнении менеджмента "Химок"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи о предстоящем уходе менеджмента из подмосковного клуба.
Фото: ТАСС