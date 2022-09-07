– У него своеобразный подход к тренировочному процессу. Он каждому очень тщательно разжевывает тактические действия на поле. Теории идут по часу, потом можем выйти на поле – и у нас будет тактика на час. Детально разбираем, кто что делает, куда бежит, кому отдает. Мне кажется, таких тренеров немного в России. Удивлюсь ли, если он года через три возглавит сборную? Нет. Повторюсь, это очень хороший специалист, – передаёт слова Глушенкова "Матч ТВ".
Игорь Витальевич Осинькин возглавил "Крылья Советов" летом 2020 года после вылета команды из РПЛ в ФНЛ. Его нынешний контракт с клубом действует до лета 2025 года. До этого специалист работал в "Чертаново", саратовском "Соколе", "Кубани". По итогам предыдущего сезона "Крылья Советов" под руководством Осинькина заняли восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко за 30 игр. В текущем сезоне команда после восьми туров идёт на десятом месте (9 очков). "Крылья Советов" уже сыграли с "Зенитом", ЦСКА, "Динамо" и пр.
Глушенков – об Осинькине: таких тренеров в России немного
Форвард "Крыльев Советов" ответил на вопрос, в чём секрет успешной тренерской деятельности Игоря Осинькина.
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