– Почему у меня не получилось в "Спартаке"? Сложно сказать. Может, просто моя игра или мой подход, поведение не понравились тренерам. Не знаю, почему меня не ставили и не давали шанса. Тренеры ведь не подходят и не объясняют игрокам свои решения. Но потом я уже, если грубо выразиться, забил на это. Поэтому с такой легкостью и ушел в "Крылья". Мне все это надоело: что я сборы провожу со "Спартаком", а затем меня с легкостью отдают в аренду. В какой-то момент понял, что мне не надо заниматься этими глупостями. И проще будет, чтобы меня кто-то забрал — и все, – передаёт слова Глушенкова "Матч ТВ".
Максим Глушенков полноценно перешёл из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" летом 2022 года. До этого он выступал за "Крылья" на правах аренды, это случалось дважды – зимой 2020 года и летом 2021 года. В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги "Крылья Советов" заняли восьмое место, а Максим в 28 играх забил семь голов и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне после восьми туров у Глушенкова четыре гола и одна голевая передача. Вчера (7 сентября) 23-летний форвард впервые попал в расширенный список сборной России, который собран для подготовки к товарищеской встрече со сборной Киргизии, которая пройдёт в конце сентября на поле соперника – в Бишкеке. Матч запланировал на 24 сентября 2022 года.
Глушенков рассказал, почему у него не получилось закрепиться в "Спартаке"
Форвард "Крыльев Советов" Максим Глушенков прокомментировал причины своего перехода из "Спартака".
Фото: Sport24