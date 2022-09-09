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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
15:00
Крылья СоветовНе начат
П1 3.15X 3.55П2 2.28
ЦСКА
17:30
КраснодарНе начат
П1 1.65X 4.1П2 5.2
Ахмат
19:45
Нижний НовгородНе начат
П1 1.77X 3.8П2 4.7

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фулхэм
Отменён
ЧелсиОтменён
Лестер Сити
Отменён
Астон ВиллаОтменён
Саутгемптон
Отменён
БрентфордОтменён
Борнмут
Отменён
БрайтонОтменён
Ливерпуль
Отменён
ВулверхэмптонОтменён
Манчестер Сити
Отменён
ТоттенхэмОтменён

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
15:00
ВаленсияНе начат
П1 2.7X 3.15П2 2.85
Эспаньол
17:15
СевильяНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Кадис
19:30
БарселонаНе начат
П1 12X 6.4П2 1.24
Атлетико
22:00
СельтаНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Наполи
16:00
СпецияНе начат
П1 1.28X 6.2П2 10
Интер
19:00
ТориноНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6
Сампдория
21:45
МиланНе начат
П1 6.2X 4.5П2 1.52

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
16:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.43X 3.7П2 2.8
Айнтрахт
16:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.11X 3.6П2 3.45
Бавария
16:30
ШтутгартНе начат
П1 1.19X 8.2П2 13
Герта
16:30
БайерНе начат
П1 3.55X 3.9П2 1.99
Хоффенхайм
16:30
МайнцНе начат
П1 2.4X 3.6П2 2.9
Шальке-04
19:30
БохумНе начат
П1 2.09X 3.65П2 3.5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
18:00
БрестНе начат
П1 1.1X 12П2 23
Марсель
22:00
ЛилльНе начат
П1 2.11X 3.6П2 3.5
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Уциев – о завершении карьеры: честно скажу, к этому всё шло

Защитник "Ахмата" Ризван Уциев признался, что за последние годы нередко думал о завершении карьеры из-за частых травм.
Фото: ФК "Ахмат"
– Честно скажу, к этому вроде бы всё шло, когда были травмы и я на протяжении двух лет не мог их окончательно залечить. Но, видимо, предопределено мне было ещё сыграть. Так что сейчас я просто каждый день тренируюсь, наслаждаюсь работой. Особенно это важно после того, как полтора-два года мучился с травмами. Посмотрим, как дальше пойдёт, – передают слова Уциева "Известия".

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (прошло восемь туров) Ризван Уциев принял участие в двух играх – вынужденное вышел на поле вместо травмированного Тодоровича в матче с "Крыльями Советов" (седьмой тур) и появился в основе против "Локомотива" (восьмой тур). Между этими двумя встречами Уциев выходил в старте на кубковую встречу с "Оренбургом". 34-летний защитник провёл всю свою карьеру в "Ахмате", являясь воспитанником грозненского клуба.


Уциев Ахмат
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