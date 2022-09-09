– Честно скажу, к этому вроде бы всё шло, когда были травмы и я на протяжении двух лет не мог их окончательно залечить. Но, видимо, предопределено мне было ещё сыграть. Так что сейчас я просто каждый день тренируюсь, наслаждаюсь работой. Особенно это важно после того, как полтора-два года мучился с травмами. Посмотрим, как дальше пойдёт, – передают слова Уциева "Известия".
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (прошло восемь туров) Ризван Уциев принял участие в двух играх – вынужденное вышел на поле вместо травмированного Тодоровича в матче с "Крыльями Советов" (седьмой тур) и появился в основе против "Локомотива" (восьмой тур). Между этими двумя встречами Уциев выходил в старте на кубковую встречу с "Оренбургом". 34-летний защитник провёл всю свою карьеру в "Ахмате", являясь воспитанником грозненского клуба.
Уциев – о завершении карьеры: честно скажу, к этому всё шло
Защитник "Ахмата" Ризван Уциев признался, что за последние годы нередко думал о завершении карьеры из-за частых травм.
Фото: ФК "Ахмат"