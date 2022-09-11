"Только ЦСКА сейчас может конкурировать с "Зенитом". Остальные — нет. "Спартак" нет? Никто не может. Уровень "Зенита" позволяет быть на голову сильнее всех остальных: выбор игроков, они могут приобретать футболистов высокого класса, которых, к сожалению, в других командах нет. Только ЦСКА в этом году может противостоять. У остальных команд я не вижу стабильности", - цитирует Рахимича "Чемпионат".
"Зенит" сегодня на своем поле сыграет с "Оренбургом". Перед началом встречи петербуржцы делят с ЦСКА первое место в турнирной таблице, у обеих команд по 20 очков, но "армейцы" уже сыграли свой матч 9-го тура, разгромив "Краснодар" (4:1). Сам "Краснодар" отстает от лидеров на 3 очка. "Динамо", "Сочи", "Спартак" и "Ростов" - на 4 очка.
"Зенит" становился победителем чемпионата России в четырех последних сезонах. В нынешнем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака обыграла и ЦСКА и "Спартак" с одинаковым счетом - 2:1.
Рахимич: только ЦСКА может конкурировать с "Зенитом". "Спартак" — нет
Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич считает, что только "армейцы" могут помешать "Зениту" завоевать очередной чемпионский титул.
Фото: ТАСС