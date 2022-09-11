"Срыв перехода в "Динамо"? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально", - цитирует Самошникова Sport24.
Напомним, в летнее межсезонье Илья Самошников был близок к переходу в "Динамо".В нескольких источниках появилась информация, что причиной срыва сделки стало то, что защитник провалил медосмотр. По словам стороны "Рубина", клубы просто не смогли договориться об условиях перехода.
Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ильи в 3 млн евро.
"Как получилось, так получилось. Принципиально не хочу говорить на эту тему". Самошников - о срыве трансфера в "Динамо"
Защитник "Рубина" Илья Самошников прокомментировал срыв трансфера в "Динамо" в летнее межсезонье.
Фото: РПЛ