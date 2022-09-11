"Как получилось, так получилось. Принципиально не хочу говорить на эту тему". Самошников - о срыве трансфера в "Динамо"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
17:30
ОренбургНе начат
П1 1.13X 8.4П2 17
Ростов
19:45
СпартакНе начат
П1 3X 3.5П2 2.37

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
Родина2 тайм
П1 2X 2.15П2 8
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Нефтехимик1 тайм
П1 2.15X 2.95П2 3.45
Волгарь
1 - 0 1 0
Волга Ул1 тайм
Краснодар-2
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.7
Шинник
18:00
КубаньНе начат
П1 2.04X 3.5П2 3.5
СКА-Хабаровск
18:00
УфаНе начат
П1 1.98X 3.4П2 3.85
Алания
19:00
КАМАЗНе начат
П1 1.7X 3.75П2 4.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
МальоркаЗавершен
Эльче
0 - 0 0 0
Атлетик1 тайм
Хетафе
19:30
Реал СосьедадНе начат
П1 4X 3.1П2 2.13
Бетис
22:00
ВильярреалНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.55

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Болонья
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
П1 4.2X 1.95П2 3.1
Сассуоло
1 - 0 1 0
Удинезе2 тайм
П1 1.95X 2.9П2 4.65
Лечче
1 - 1 1 1
Монца2 тайм
Лацио
19:00
ВеронаНе начат
П1 1.68X 4.1П2 4.9
Ювентус
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.55X 4.3П2 6.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
0 - 1 0 1
УнионПерерыв
П1 8.25X 3.75П2 1.47
Фрайбург
18:30
Боруссия МНе начат
П1 2.18X 3.65П2 3.25

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Аяччо
0 - 0 0 0
Ницца2 тайм
П1 25X 4.7П2 1.22
Анже
1 - 1 1 1
Монпелье2 тайм
П1 3.6X 1.85П2 3.9
Тулуза
1 - 0 1 0
Реймс2 тайм
П1 1.14X 6П2 31
Лорьян
1 - 1 1 1
Нант2 тайм
П1 1.3X 4.2П2 16
Ренн
18:05
ОсерНе начат
П1 1.45X 4.9П2 6.8
Монако
21:45
ЛионНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
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"Как получилось, так получилось. Принципиально не хочу говорить на эту тему". Самошников - о срыве трансфера в "Динамо"

Защитник "Рубина" Илья Самошников прокомментировал срыв трансфера в "Динамо" в летнее межсезонье.
Фото: РПЛ
"Срыв перехода в "Динамо"? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально", - цитирует Самошникова Sport24.

Напомним, в летнее межсезонье Илья Самошников был близок к переходу в "Динамо".В нескольких источниках появилась информация, что причиной срыва сделки стало то, что защитник провалил медосмотр. По словам стороны "Рубина", клубы просто не смогли договориться об условиях перехода.

Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 8 матчей в Первой лиге, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ильи в 3 млн евро.


Самошников Рубин Динамо
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