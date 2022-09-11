"То, что забиваем и пропускаем — согласен… Понятное дело, что сегодня после забитого гола в течение 5 минут пропустили два, игра поменялась, стала совсем другой. Будем разбирать, анализировать… Нам забили гол на 25-ой минуте… С 25-й минуты мы сушить игру точно не собираемся", - цитирует защитника "СЭ".
"Спартак" во втором матче подряд остался без очков – неделей ранее красно-белые уступили "Зениту" со счетом 1:2. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков в 9-ти встречах Российской Премьер-лиги и занимают 5-е место в турнирной таблице. 15 сентября москвичи во втором туре групповой стадии Кубка России сыграют против "Факела".
Джикия: согласен, "Спартак" часто пропускает после своих голов, но с 25-й минуты сушить игру не собираемся
Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о неудачном исходе матча против "Ростова" в 9-м туре РПЛ (2:4).
Фото: РПЛ