Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЛокомотивЗавершен
Зенит
8 - 0 8 0
ОренбургЗавершен
Ростов
4 - 2 4 2
СпартакЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 1 2 1
НефтехимикЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
КубаньЗавершен
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
УфаЗавершен
Краснодар-2
1 - 2 1 2
ЕнисейЗавершен
Алания
4 - 2 4 2
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
Перенесён
Эвертон
Вест Хэм
Перенесён
Ньюкасл
Кристал Пэлас
Перенесён
Манчестер Юнайтед

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
МальоркаЗавершен
Эльче
1 - 4 1 4
АтлетикЗавершен
Хетафе
2 - 1 2 1
Реал СосьедадЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Вильярреал2 тайм
П1 1.14X 5.7П2 60

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
1 - 1 1 1
КремонезеЗавершен
Сассуоло
1 - 3 1 3
УдинезеЗавершен
Лечче
1 - 1 1 1
МонцаЗавершен
Болонья
2 - 1 2 1
ФиорентинаЗавершен
Лацио
2 - 0 2 0
ВеронаЗавершен
Ювентус
2 - 2 2 2
Салернитана2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Фрайбург
0 - 0 0 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Страсбур
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Анже
2 - 1 2 1
МонпельеЗавершен
Тулуза
1 - 0 1 0
РеймсЗавершен
Лорьян
3 - 2 3 2
НантЗавершен
Аяччо
0 - 1 0 1
НиццаЗавершен
Ренн
5 - 0 5 0
ОсерЗавершен
Монако
2 - 1 2 1
ЛионЗавершен
Сделать ставку

Джикия: согласен, "Спартак" часто пропускает после своих голов, но с 25-й минуты сушить игру не собираемся

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о неудачном исходе матча против "Ростова" в 9-м туре РПЛ (2:4).
Фото: РПЛ
"То, что забиваем и пропускаем — согласен… Понятное дело, что сегодня после забитого гола в течение 5 минут пропустили два, игра поменялась, стала совсем другой. Будем разбирать, анализировать… Нам забили гол на 25-ой минуте… С 25-й минуты мы сушить игру точно не собираемся", - цитирует защитника "СЭ".

"Спартак" во втором матче подряд остался без очков – неделей ранее красно-белые уступили "Зениту" со счетом 1:2. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 16 очков в 9-ти встречах Российской Премьер-лиги и занимают 5-е место в турнирной таблице. 15 сентября москвичи во втором туре групповой стадии Кубка России сыграют против "Факела".


Джикия Спартак Ростов
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Джикия: согласен, "Спартак" часто пропускает после своих голов, но с 25-й минуты сушить игру не собираемся 2
Юран – о Рыбусе: сложно понять, почему такой опытный игрок совершает катастрофические ошибки эксклюзив
Валерий Кечинов: думаю, «Спартак» психологически не оправился после поражения от «Зенита» 1 эксклюзив
Карпин: даже в добавленное время не было уверенности в победе над "Спартаком" 1
Червиченко: «Ростов» вчистую обыграл не только «Спартак», но еще и Сергея Карасева 6 эксклюзив
Юран: 3-е место «Ростова» не вызывает удивления, команда – один из претендентов на лидерство в РПЛ эксклюзив
"Ростов" не потерпел ни одного поражения в официальных матчах нынешнего сезона 2
Абаскаль – о поражении от "Ростова": "Спартак" доминировал, но после первого гола что-то случилось 16
"Спартак" уступил "Ростову", продлив серию поражений до двух матчей 90
"Алания" вышла на первое место в Первой лиге, обыграв "КАМАЗ"
"Зрители хотят эмоций". Наставник "Оренбурга" назвал причину разгрома от "Зенита" 2
В "Оренбурге" рассказали, останется ли Личка главным тренером после исторического разгрома от "Зенита"
Семак ответил на вопрос, поедет ли Одоевский с "Зенитом" на матч против "Крыльев Советов"
"Зенит" одержал крупнейшую победу за всю историю выступлений в РПЛ 2
Циннбауэр: "Факел" почти полным составом стоял в обороне, "Локомотиву" не повезло 1
Семак – после разгромной победы "Зенита": у "Оренбурга" было несколько очень опасных моментов
Личка: проиграть 0:8 – большой стыд, для "Зенита" это была очень лёгкая игра
Константин Лепехин: «Зениту» по силам забивать в каждом матче по 7-8 мячей 1 эксклюзив
Михаил Кержаков прокомментировал ситуацию с возможным отказом Боснии от матча против сборной России
Погребняк: "Зенит" — икона российского футбола, против них ни у кого нет шансов
Баринов – после матча с "Факелом": стыдно друг другу в глаза смотреть 3
"Зенит" разгромил "Оренбург" в Санкт-Петербурге, Вендел оформил хет-трик 45
Циннбауэр – о поражении "Локомотива": не могу сказать, что соперник нас в чём-то превзошёл 6
Черышев дебютировал за "Венецию" в матче со "СПАЛом"
Наумов: бригада тренеров-гастарбайтеров из Германии добилась своего: они сделали из «Локомотива» команду-середняк 12 эксклюзив
Стало известно, почему Бальде и Николсон пропускают встречу с "Ростовом" 2
Уткин и Комличенко - в стартовом составе "Ростова". Селихов - в основе "Спартака" 7
"Зенит" в первом тайме забил 5 безответных мячей в ворота "Оренбурга" 8
Руководство «Ахмата» идет путем «Химок»? Грозненцы уволили Талалаева, с которым тур назад в меньшинстве обыграли «Локо» 2
Юрий Семин: что делать «Локомотиву»? Этот вопрос надо задать Плутнику и Леонченко эксклюзив
Все новости
-