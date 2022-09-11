– Мой самый любимый тренер "Химок" за последний год? Это провокационный вопрос. Я на него отвечать точно не буду. Я не буду ставить кого-то выше, а кого-то ниже. Я работал со всеми тренерами, получается, их было 9 и у меня со всеми хорошие отношения, – передаёт слова Кухарчука "РБ Спорт".
"Химки" начали текущий сезон Российской премьер-лиги с Сергеем Юраном в качестве главного тренера, но расстались с ним после нескольких успешных игр. Его сменил Николай Писарев, при котором команда проиграла несколько матчей подряд. Как итог – уход Писарева и назначение Спартака Гогниева, который руководит подмосковной командой на данный момент.
Кухарчук высказался о смене тренеров в "Химках" и не смог назвать самого любимого из них
Полузащитник "Химок" Илья Кухарчук ответил на вопрос о частой смене тренеров в подмосковном клубе.
Фото: Sport24