"… Если "Спартак" будет в тройке – это будет футбольная несправедливость и катастрофа: у них нет обороны, опорника… Молодые ребята "Спартака" пока не готовы давать результат, Промес не молодеет. К примеру, ЦСКА сильно угадал с Карраскалем, который в расцвете сил… Если они будут вторыми, то это будет несправедливо", — цитирует агента "Чемпионат".
"Спартак" днем ранее потерпел второе поражение в Российской Премьер-лиге к ряду, оказавшись слабее "Ростова" (2:4). Красно-белые набрали 16 очков в девяти матчах нынешнего сезона национального первенства. Подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в таблице чемпионата.
В следующие выходные "Спартак" сыграет против "Локомотива", матч пройдет 18 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Гурцкая: если "Спартак" попадет в топ-3 РПЛ, это будет катастрофа - их молодежь не готова давать результат
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ютуб-канал Нобеля Арустамяна