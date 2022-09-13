"История с Карцевым закрыта на сегодня. Но исключать того, что можем вернуться к его кандидатуре, тоже не можем", - цитирует Гафина Sport24.
Напомним, в августе "Динамо" объявило, что договорилось о переходе Эдена Карцева на правах аренды из "Маккаби Нетании". Израильский футболист приехал в Россию и был представлен в качестве игрока бело-голубых. Однако после этого "Маккаби" объявил, что в назначенный срок платеж от российского клуба за футболиста не поступил. В связи с этим Карцев вернулся в Израиль, а сделка была отменена.
Гафин: история с Карцевым в "Динамо" на сегодня закрыта
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что клуб пока не рассматривает возможность подписания Эдена Карцева.
Фото: ФК "Динамо"