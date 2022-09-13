"Слышали же, что Дилетта Леотта [итальянская телеведущая - прим.Rusfootball.info] обещала прийти голой на Камп Ноу, если сегодня "Барса" разгромит "Баварию"? Что же, я обещаю прийти вот так на "РЖД арену", если "Локо" разгромит "Зенит" с разницей в два и более мяча", - написала Серегина в своем-телеграм канале и приложила свое фото в нижнем белье.
"Локомотив" встретится с "Зенитом" только в матче 22-го тура РПЛ, который пройдет в апреле 2023 года. В первом круге "Зенит" на "Газпром Арене" разгромил "железнодорожников" (5:0).
После девяти туров РПЛ "Локомотив" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Йозефа Циннбауэра девять набранных очков. В последних матчах в активе красно-зеленых три поражения подряд: от "Пари НН" в Кубке России (0:2) и от "Ахмата" (1:2) и "Факела" (0:2) в РПЛ.
Ведущая "Матч ТВ" пообещала прийти на "РЖД Арену" в нижнем белье, если "Локомотив" обыграет "Зенит" в два мяча
Ведущая "Матч ТВ" Олеся Серегина сделала вызывающее обещание на случай, если "Локомотив" сумеет в два мяча обыграть "Зенит" в матче РПЛ.
Фото: соцсети Олеси Серегиной