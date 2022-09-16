Напомним, КДК РФС принял решение дисквалифицировать Божина на 2 матча за оскорбления в адрес судей. Уходя с поля после матча с москвичами, 28-летний защитник раскритиковал работу арбитров и назвал их людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Какие примем меры? Это вопрос к журналистам, которые имеют доступ. Не буду отвечать за другие клубы, но мы всегда открыты, хотим допускать как можно большее количество журналистов. А дальше — это вопрос их совести… Я не буду ничего запрещать… Запретами ничего не добиться", - цитирует функционера "РБ Спорт".
"Факел" имеет в активе 7 очков после 9-ти туров Российской Премьер-лиги. В прошедшие выходные воронежский коллектив одержал первую победу в сезоне, переиграв "Локомотив" на своем поле (2:0).
18 сентября "Факел" в гостях сыграет с "Сочи", поединок начнется в 16:30 по столичному времени.
Асхабадзе – о дисквалификации Божина: это вопрос совести журналистов, не будем запрещать им снимать видео
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе прокомментировал дисквалификацию защитника Сергея Божина после матча 7-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Факел"