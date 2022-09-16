"Следующий тренер команды? Иностранца не будет", - передает слова функционера "РБ Спорт".
Напомним, "Факел" начал новый сезон в Российской Премьер-лиге под руководством Олега Василенко. В первых восьми встречах воронежцы набрали 4 очка и располагались в зоне стыковых матчей. В сентябре стало известно, что российский специалист покидает клуб.
В рамках 9-го тура чемпионата страны "Факел" одержал первую победу в сезоне – коллектив оказался сильнее "Локомотива" на своем поле (2:0).
В "Факеле" рассказали, собираются ли назначить главным тренером иностранного специалиста
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказался о поиске нового главного тренера для воронежского коллектива.
Фото: "Чемпионат"