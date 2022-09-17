"На утро было реализовано более 22 тысяч билетов. Естественно, мы надеемся на солдаут.
При этом нужно отметить, что клуб-гость реализовал лишь треть от положенной им квоты. Поэтому часть мест на гостевом секторе будет не заполнена", - цитирует заявление пресс-службы Sport24.
Напомним, "Динамо" примет "Зенит" на своем поле сегодня. Стартовый свисток запланирован на 19:00 по столичному времени.
Подопечные Славиши Йокановича в предыдущих девяти встречах набрали 16 очков и занимают 6-е место в таблице чемпионата. В активе сине-бело-голубых 23 балла – питерцы лидируют в национальном первенстве.
"Динамо": реализовано более 22 тысяч билетов на матч с "Зенитом", надеемся на солдаут
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