"Один удар – и они забили… Очень трудно проигрывать таким образом… Дело в концентрации? Да, конечно. Мы недостаточно сфокусировались на сегодняшнем матче. Нужно больше самоотдачи. Такие матчи требуют больше мотивации, чем матчи дерби", - цитирует футболиста "Чемпионат".
ЦСКА сегодня в гостях сыграл с "Торпедо" и потерпел второе поражение в сезоне – до этого подопечные Владимира Федотова в рамках 5-го тура РПЛ уступили "Зениту" в Санкт-Петербурге.
"Армейцы" остаются на втором месте в таблице национального чемпионата, на их счету – 20 очков. По итогам тура красно-синих может обойти "Ростов".
"Один удар – и они забили". Зделар назвал причину поражения ЦСКА от "Торпедо"
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением о причинах поражения от "Торпедо" в 10-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ПФК ЦСКА