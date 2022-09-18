"Несмотря на результат, матч мне понравился. Играли агрессивно и интересно. Становится видна философия футбола, которую проповедует Спартак Гогниев… Могу сказать, что вторую игру подряд мы проводим с достаточно хорошим превосходством. Надо было забивать свои моменты, тогда бы был ничейный результат", — цитирует Терюшкова "СЭ".
Гогниев возглавил "Химки" в начале сентября после ухода с поста главного тренера команды Николая Писарева. Подмосковный коллектив не может одержать победу на протяжении последних восьми матчей.
Сегодня химчане в рамках 10-го тура Российской Премьер-лиги встречались с "Краснодаром" в гостях и потерпели поражение со счетом 1:3. Единственный гол в составе "Химок" забил полузащитник Илья Кухарчук.
Терюшков – после поражения от "Краснодара": вторую игру подряд "Химки" провели с превосходством
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился эмоциями от поражения в матче с "Краснодаром" (1:3).
Фото: ТАСС